Скорее всего, компания анонсирует видеокарту на январской выставке CES 2023

В следующем году корпорация NVIDIA планирует выпустить новую видеокарту – GeForce RTX 4080. Подробности об этом были предоставлены инсайдером MEGAsizeGPU. С подзаголовком пока не определились, им может стать как Ti, так и Super.

В видеокарте присутствует чип AD102, который имеется в модели серии RTX 4090. Энергопотребление ниже, чем у нынешнего флагмана – 450 Вт.

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Как считают журналисты издания Videocardz, у новой модели будет присутствовать 20 ГБ видеопамяти. Корпорация пока не сделала анонса остальных характеристик. Цена новинки находится в пределах $1 199, что в пересчете на рубли составляет 120 000 по текущему курсу ЦБ. По предположению инсайдеров и журналистов, NVIDIA может сделать анонс видеокарты на январской выставке CES 2023.

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Несколько дней назад в СМИ появился слух о новой модели бюджетной видеокарты RTX 30. Предположительно она станет обрезанной разновидностью RTX 3050. Видеокарту должны оснастить шестью ГБ видеопамяти.