Однако это не будет второй сезон популярного мультсериала

Коммерческий директор CD Projekt Михаил Новаковски провел встречу с инвесторами 5 октября. Он рассказал вкладчикам о том, что компания планирует расширять вселенную Cyberpunk 2077 не только в игровой плоскости. Это может подразумевать выход нового аниме по франшизе от авторов «Киберпанк: Бегущие по краю» токийской студии Trigger.

Новаковски подчеркнул, что в компании происходит очень многое. Есть разные планы, которые он не будет раскрывать преждевременно. Общественность узнает подробности в момент, когда станут известны точные даты выхода. Главное – это следование по выбранному пути, так как сотрудничество с компанией Trigger является стратегически важным для развития франшизы.

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Адам Бадовски, занимающий пост творческого директора, рассказал, что в токийской студии есть определенные нюансы, касающиеся анонсирования. CDPR обязуется соблюдать их в рамках партнерского соглашения.

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Менеджер японского подразделения CDPR Сатору Хонма отметил, что продолжение аниме «Бегущие по краю» вряд ли выйдет. История является логически законченной. Если компании и начали работать над новым проектом, то действия будут происходить в этой же вселенной, но уже с другими протагонистами.