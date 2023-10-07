Telegram-канал RT приводит видеодоказательство, в котором видно, что на российские позиции выходят военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) — всего их 17 человек.

В зоне спецоперации произошел занятный прецедент. Украинские военнослужащие сложили оружие и сдались российской армии всем опорным пунктом. Подробности приведены каналом Telegram RT.

Представители СМИ разместили доказательство произошедшего в формате видеоролика. На материале видно, что к местоположению российских военных вышло 17 украинских солдат.

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Как утверждает другой канал Telegram Grey Zone, бойцы ВСУ вынуждено пошли на подобный шаг. У них закончились боеприпасы, отсутствовало снабжение, поэтому они могли и дальше удерживать собственную позицию. Также в опорном пункте находились раненые сослуживцы, которым требовалась срочная медицинская помощь.

Переговоры о сдаче в плен проходили при участии сотрудников российских специальных служб. Они смогли убедить украинских военнослужащих в том, что им не угрожает опасность, а их личности будут скрыты от общественности и киевского руководства. В ВСУ крайне негативно относятся к сдаче в плен, несмотря на обстоятельства. Всем дезертирам грозит лишение свободы на длительный срок без права пересмотра наказания.

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В первые дни октября поступила информация о взятии в плен нескольких групп украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Артемовск. Все захваченные солдаты были обыкновенными мобилизованными, можно сказать, что «вчерашними гражданскими». Бойцы относились к 77-й аэромобильной и 56-й мотопехотной бригадам ВСУ.