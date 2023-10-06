По словам начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас, беспилотник показал, как группа украинских военных вышла из военного объекта и села в бронированный внедорожник Toyota, чтобы направиться в сторону промзоны Херсона. Их сопровождал еще один автомобиль.

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» поразили на территории Херсона бронированный автомобиль, в котором были важные офицеры из руководства ВСУ.

Как утверждает начальник штаба артиллерийского дивизиона с позывным Бандерас, при помощи БПЛА российским военнослужащим удалось засечь украинских офицеров. Они покинули объект, в котором находились, на бронированном транспорте. Офицеры намеревались добраться до херсонской промышленной зоны. В качестве сопровождения была ещё одна машина.

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После российским военнослужащим удалось завладеть информацией о том, что в первом автомобиле едут важные украинские офицеры из верхушки руководства ВСУ.

Во время наблюдения за движением транспорта артиллеристы подметили, что машины едут по территории, по которой ранее производилась пристрелка. Военные обозначили точку нанесения удара, а после поразили цель с первого же выстрела.

Ранее артиллеристам удалось уничтожить военный объект вблизи Соледара. Для этого они задействовали бомбу повышенной точности ФАБ-1500 М54. Особенность снаряда заключается в наличии модуля, позволяющего корректировать снижение. Подобное вооружение используется в зоне спецоперации чуть больше месяца.

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Военные нанесли поражение пункту управления украинских войск, расположенному в населенном пункте Александро-Калиново. Объект был полностью уничтожен, что было подтверждено фотографиями, сделанными спутником.