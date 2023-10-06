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Америка не готова спонсировать Украину из прочих статей оборонного бюджета, но Вашингтон рассмотрит данную возможность, если возникнут веские обстоятельства. С подобным заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
Возможность переносить бюджет из одной статьи в другую присутствует по умолчанию, но к подобной мере прибегают только в экстренных случаях. Сейчас в перепрограммировании отсутствует необходимость. Поддержка безопасности Украины будет осуществляться штатными средствами.
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Как подчеркивает Райдер, Пентагон продолжит свою работу с Конгрессом, чтобы государственное ведомство выделило дополнительные средства для продолжения отправки военной помощи Украине.
Ранее прозвучало сообщение от зарубежного телеканала CNN. Согласно информации, один из уполномоченных чиновников Пентагона заявил, что ведомство крайне ограничено в средствах. Дальнейшая военная помощь Киеву находится под большим вопросом.
В Пентагоне уже неоднократно подчеркивали, что вскоре Вашингтон окончательно потеряет возможность финансировать Украину, если только Конгресс не выделит дополнительные средства для поддержки.