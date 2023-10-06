«Перепрограммирование [перенос средств из одних статей бюджета в другие] всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», — отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга..

Америка не готова спонсировать Украину из прочих статей оборонного бюджета, но Вашингтон рассмотрит данную возможность, если возникнут веские обстоятельства. С подобным заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Возможность переносить бюджет из одной статьи в другую присутствует по умолчанию, но к подобной мере прибегают только в экстренных случаях. Сейчас в перепрограммировании отсутствует необходимость. Поддержка безопасности Украины будет осуществляться штатными средствами.

реклама

Как подчеркивает Райдер, Пентагон продолжит свою работу с Конгрессом, чтобы государственное ведомство выделило дополнительные средства для продолжения отправки военной помощи Украине.

Ранее прозвучало сообщение от зарубежного телеканала CNN. Согласно информации, один из уполномоченных чиновников Пентагона заявил, что ведомство крайне ограничено в средствах. Дальнейшая военная помощь Киеву находится под большим вопросом.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В Пентагоне уже неоднократно подчеркивали, что вскоре Вашингтон окончательно потеряет возможность финансировать Украину, если только Конгресс не выделит дополнительные средства для поддержки.