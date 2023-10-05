Приобрести авто можно пока только в Москве

Официальный дилер «Москвича», а именно компания «Рольф», рассказала, что кроссоверы «Москич-3» теперь можно приобрести удаленно, купив машину на маркетплейсе Ozon. Проект запустили в пробном формате, его участниками стали два автосалона Москвы.

Для покупки необходимо подобрать соответствующую комплектацию, произвести оплату, а после указать желаемое место и время. Автомобиль доставят на эвакуаторе. Пока услуга актуальна лишь для Москвы.

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Теперь клиентам не потребуется самостоятельно посещать салон, что сэкономит их время. На странице товара указывается вся актуальная информация. Доставка машины бережная и работает по всей Москве. Клиенту останется лишь встречать новый автомобиль, радуясь его покупке.

Модели прошлогоднего выпуска стоят чуть меньше 2 млн рублей, а машины, выпущенные в 2023-м году, обойдутся в 2 200 000 рублей. Более «свежие» версии имеют климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя при помощи кнопки. В качестве дополнений производители предусмотрели задние парктроники, круиз-контроль и люк в крыше. Также присутствуют и другие опции.

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Наиболее дорогие модели из категории «Комфорт» стоят почти 2,5 млн рублей. В качестве дополнений присутствует светодиодная оптика, цифровая приборная панель, сидения, отделанные эко-кожей и многое другое.