По словам депутата Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, произошедшая отставка Маккарти ― не что иное, как «катастрофа», от которой Украина «сходит с ума».

Представители украинского руководства демонстрируют серьезную встревоженность из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Чиновники считают, что с его уходом сократится будущая поддержка Киева. Об этом стало известно 4-го октября из публикации издания Politico.

Как утверждает один из украинских депутатов Иванн Климпуш-Цинцадзе, отставка зарубежного чиновника является настоящей катастрофой. Сейчас среди киевского руководства поднимается натуральная паника.

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Другой депутат утверждает, что в произошедшем нет ничего хорошего. Целое государство стало заложником внутренней политики американцев.

Украинские чиновники, во время публичных заявлений, преуменьшают значимость отставки Маккарти, но вот при личных беседах они открыто демонстрируют страх и обеспокоенность.

Иностранный спикер был отстранен два дня назад. Маккарти подал прошение о том, чтобы с должности сняли его соратника Мэтта Гетца. Последний обвинил бывшего спикера в преподнесении ложной информации конгрессу.

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После прозвучало сообщение о том, что у Америки заканчиваются средства для оказания дальнейшей военной поддержки Украины. Финансов хватит не более, чем на 2-3 месяца.