По его словам, подобное решение озвучил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил своё одобрение касаемо решения назначить его дочь вице-премьером республики. Сообщение об этом он написал в собственных социальных сетях.

Как утверждает политик, с данным предложением выступил председатель руководства республики Муслим Хучиев.

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Кадыров полностью поддержал такое решение. Его дочь является человеком, внесшим огромный вклад в развитие местного Министерства культуры. За плечами Айшат имеется опыт в лице руководителя, который поможет ей освоиться на новой и более сложной должности.

Политик подчеркнул, что предыдущий человек, занимавший данный пост, а именно Муса Дадаев, станет новым министром культуры региона.

Ранее российский лидер Владимир Путина приставил к награде одного из родственников Кадырова, его однофамильца Хас-Магомеда. Он занимает пост мэра Грозного. Российский президент вручил ему медаль, подчеркивающую личные достижения и вклад в развитие родины.

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В Чечне есть несколько постов, на которых находятся близкие люди Рамзана Кадырова. К примеру, одна из его дочерей Хутмат отвечает за местную сферу охраны здоровья. Сын Ахмед ещё в 16-летнем возрасте стал руководителем всех детских и молодежных организаций республики.