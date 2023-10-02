На их лицензии было потрачено 52,5 млн рублей

Государственной думе поставили первую партию отечественных операционных систем и офисных программ в количестве 1 800 единиц. ОС и ПО планируют использовать в качестве альтернативы зарубежных решений. Общая стоимость покупки – 52,5 млн рублей. Подробности предоставлены изданием «Ведомости».

Теперь чиновники будут пользоваться операционной системой Astra Linux, а также набором программ «МойОфис». В конкурсе приняла участие только одна фирма – Step Logic.

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Представители компании заявили о передаче всех необходимых решений уже в сентябре. В парламенте рассказали, что мероприятие входит в перечень мер по обеспечении перехода сотрудников руководства на отечественное программное обеспечение.

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Вскоре зарубежное ПО и вовсе не будет использоваться. Пока это затрагивает только представителей Государственной думы и уполномоченных лиц. Не исключено, что в будущем на российских рынках останутся только отечественные операционные системы.