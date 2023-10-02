Сообщения об этом несколько дней назад стали публиковать пользователи, столкнувшиеся с данной проблемой. По их словам, NFC-чип попросту перестаёт функционировать после зарядки смартфона с помощью беспроводной зарядной панели авто.

На прошлой неделе от корпорации Apple поступило заявление о проблеме перегрева презентованных новинок – iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Ошибка является программной, чтобы её решить, не потребуется уменьшать производительность девайсов.

Но пользователей «обрадовали» и другой возможной проблемой. Владельцы флагманских устройств могут столкнуться с тем, что чип NFC выйдет из строя, если задействовать беспроводную зарядную панель в машинах BMW.

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В сети уже появилось несколько сообщений о данном «баге». Пользователи, столкнувшиеся с такой проблемой, рассказывают, что чип NFC просто отключается, если смартфон заряжается беспроводным способом через автомобильную панель. Во время зарядки девайс восстанавливает данные, а по завершении процесса чип не функционирует.

В новинке NFC играет огромную роль. С его помощью можно оплачивать покупки или загрузить цифровой ключ от машины. Отдельные пользователи направили жалобы в сервисные центры Apple. Корпорация оперативно отреагировала, заменив все неработоспособные устройства. Но ошибка сохранилась.

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Выход из строя наблюдается только на флагманских устройствах, но присутствует вероятность, что стандартные модели тоже «поражены».