Н17И-Т выполнен в металлическом корпусе

Отечественная компания «Гравитон» сделала заявление о начале массового изготовления премиального ноутбука Н17И0Т. Корпус девайса выполнен из металла. Создатели считают, что мощности устройства хватит, чтобы выступить заменой достаточно мощных компьютеров.

Новинка будет оснащена диагональю в 17,3 дюйма. Разрешение экрана составляется 1920х1080 пикселей. Пока неизвестно, будет ли представлено несколько моделей, так как производители ещё решают, какой процессор использовать. Может повториться ситуация с топовыми девайсами другой категории. Компания выпустит целую серию, в которой будут модели с разными параметрами и ценой.

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Оперативной памяти ожидается около 32 ГБ, встроенный накопитель рассчитан на 4 ТБ. В качестве графического адаптера производители решили использовать Intel Iris Xe. Ноутбук оснащен батарей на 4 800 мАч.

Есть стандартные адаптеры, Bluetooth последней версии, а также веб-камера. Но, как и во всех случаях, она не сможет похвастаться отменным качеством картинки. Её разрешение всего 2 Мп. Из интересного стоит отметить наличие сканера отпечатка пальцев и несколько динамиков, имеющих мощность около 1 Вт.

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Модель ориентирована на работу с отечественными операционными системами. Будет ли возможность установить на неё Windows – неизвестно, но вероятность этого крайне мала. В целом, это неплохой девайс, который подойдет для работы и игр на низких и средних настройках.