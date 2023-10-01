Блоггер Mark Korolev использовал эмулятор Termux-Box

Владелец канала YouTube Mark Korolev поставил интересный эксперимент. Он взял достаточно мощный смартфон на операционной системе Android, оснащенный однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а после запустил на девайсе GTA 5 и TES 5: Skyrim.

Для своих целей блогер применил эмулятор Termux-Box. Он является имитацией операционной системы Linux. В каждом из случаев ютуберу удалось запустить игру с разрешением 1080p.

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На высочайших настройках графики GTA 5 было похоже на проект из слайдов. Как только настройки снижены, игра начала работать с частотой кадров 20 FPS. В целом, процесс нельзя назвать дискомфортным, спустя 10-15 минут игры к управлению можно привыкнуть.





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Что касается второго проекта, то он проявил себя значительно лучше. В определенные моменты блогер достигал стабильных значений 30 FPS. На смартфонах со слабыми процессорами повторять эксперимент не стоит. Система может не выдержать столь требовательных игр.