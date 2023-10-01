Ранее, 19 августа, в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем уступки каких-либо территорий.

От НАТО не поступало предложений об обмене украинских территорий на какие-то особые условия. Заявление было сделано заместителем главы МИД государства Евгением Перебейнис.

Киевское руководство не готово приступить к торгам, где в качестве средства оплаты выступает территория страны. Политик гарантирует, что от НАТО, а также от иных зарубежных стран, не поступало подобных предложений.

реклама

Во второй половине августе 2023 года в Верховной раде закрепили проект постановления. Согласно его содержанию, нынешнее противостояние с Россией не может быть завершено посредством передачи Москве каких-либо территорий. Также киевское руководство настаивает, чтобы Черноморский флот покинул пределы Крымского полуострова.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В тот же день вышла публикация в издании Politico, где утверждалось, что Украина потеряла возможность приступить к мирным переговорам с Россией. В Америке же контрнаступление оценивается все более негативно, нежели с воодушевлением.