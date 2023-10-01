Решение Великобритании не отправлять своих военных инструкторов на территорию Украины до завершения конфликта с Россией может измениться.

Британия может изменить свою позицию в вопросе отправки собственных военных инструкторов на Украину до момента окончания противостояния с Россией. Такое заявление сделал Дмитрий Новиков, беседуя с изданием «Лента.ру». Он дал свои комментарии на слова британского премьер-министра Риши Сунака.

Заявления, делаемые иностранными политиками, часто являющиеся противоположными, не демонстрируют народу всю правду. Руководство страны может иметь множество планов в отношении Украины.

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В Европе практикуют проведение постоянных дискуссий. В качестве ключевых вопросов рассматривается объем и перечень средств, которые могут быть переданы Киеву. Таким образом Запад пытается показать, что военная и финансовая поддержка Украины продолжится. В качестве примера «скрытого» заявления можно взять высказывание британского премьера Риши Сунака.

1 октября он заявил, что Лондон готов отправить на территорию Украины собственных военных инструкторов исключительно после завершения конфликта. Британские солдаты не станут участниками нынешнего противостояния с Россией. Политик также подчеркнул, что украинские военнослужащие смогут пройти курс обучения в туманном Альбионе.

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За день до этого с заявлением выступил руководитель британского МО Грант Шэппс. Он утверждает, что государство впервые будет размещать собственные войска на украинской земле. Британские специалисты займутся обучением бойцов ВСУ.