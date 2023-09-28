Сокращения затронут лишь 16% штата сотрудников.

Журналист Джейсон Шрайер рассказал, что корпорация Epic Games решилась на непростой шаг. Компания существенно сократит штат в ближайшее время. Под увольнение попадает почти 900 сотрудников, что составляет около 16% всех работников корпорации.

Руководитель Epic Games Тим Суини уже сделал анонс данного решения, но подчеркнул, что под увольнение попадает только 830 сотрудников. Как утверждает глава компании, сокращение является вынужденным, ввиду значительных финансовых трудностей. Бывшим работникам полагается выплата пособия за шесть месяцев, а также медицинские льготы.

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Суини подчеркнул, что 250 работников будут уволены в результате продажи приобретенной весной прошлого года Bandcamp. При этом компания SuperAwesome стала независимой фирмой. В корпорации считают, что данное решение позволит стабилизировать положение дел.

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Это уже не первый случай за прошедшие месяцы, когда компании, занимающиеся выпуском или разработкой игр, отстраняют сотрудников. Одна из причин – нестабильное финансовое положение. Как считают эксперты, на положение корпораций негативно влияет геополитическая обстановка, а также отсутствие доходов от игроков из России.