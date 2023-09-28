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jackhalloween9
Геймеры пожаловались на плохую оптимизацию в Counter-Strike 2
В день релиза игра получила в Steam более шести тысяч отрицательных отзывов. Во многих из них игроки пожаловались на подтормаживания или просадки частоты кадров, несмотря на то, что их компьютеры соответствуют системным требованиям.

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В ночь с 27 на 28 сентября компания Valve презентовала новую игру Counter-Strike 2, которая станет заменой предыдущей части CS:GO. Релиз легендарного онлайн-шутера с треском провалился. У проекта уже свыше 6 000 негативных отзывов. Большинство геймеров указывали на ужасную оптимизацию. Игра тормозит, проседает частота кадров, и это при том, что устройства не только соответствуют, а превосходят системные требования.

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Выход CS:GO был практически идеальным. Небольшие баги оперативно устранили. Что касается новинки, то жалобы о просадке частоты кадров присутствовали ещё на этапе тестирования. Но корпорация не спешит устранять их.

Геймеры выражают серьезное недовольство. Некоторые расценили это как намек со стороны Valve о необходимости заменить железо. Но игроки не готовы обновлять свое устройство ради одной игры.

Раньше компания презентовала новинки в качестве отдельных проектов, но в этот раз поступила иначе, сделав обновление. Игроки, на самых производительных компьютерах, едва достигают 120 fps, а у имеющих слабые устройства ситуация ещё хуже.

Большая часть геймеров настаивает на том, чтобы Valve вернула прежнюю версию онлайн-шутера. Многих устроит и решение в виде выхода CS:GO отдельной игрой. Но для Valve данный сценарий не является выгодным. Провальный релиз уже негативно расположил игроков к проекту. Если они сделают старую версию отдельным тайтлом, то новинка, со временем, просто уйдет в тень.

Некоторые бета-тестеры рассказали, что корпорация даже не потрудилась убрать недоработки, обнаруженные во время знакомства с пробной версии. Всё, что остается геймерам – надеяться на оперативный выпуск первых патчей с корректировками.

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Также компания Valve подчеркнула, что с выходом проекта настала «новая эра» онлайн-шутера.

#игры
Источник: dtf.ru
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Dushm@n
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