В магазине также можно забрать симулятор создания моделей техники Model Builder.

Магазин Epic Games Store приступил к новой раздаче. Сейчас игроки могут забрать два достаточно любопытных тайтла в разных жанрах.

Первый проект – это Soulstice. Игра является слэшером в стиле аниме. В основе сюжета находятся две сестры – Бриар и Лют, преобразившиеся в химер. Каждая из девушек является носительницей экстраординарных способностей. Используя свои силы, им необходимо восстановить свой город, который разрушили призраки.

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Второй тайтл называется Model Builder. Это достаточно занятная игра, в которой предстоит заняться модернизацией. Игроку, на выбор, даются различные модели техники. И их необходимо прокачать. Экшена ждать не стоит, но вот пару часов подобный проект занять сможет.

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Предложение, как и всегда, актуально на протяжении недели. Раздача завершается 5 октября в 18:00 по московскому времени. Магазин уже анонсировал раздачу следующего проекта. Им станет Godlike Burger, где предстоит поиграть за смертоносного шеф-повара.