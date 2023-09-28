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Китайская платежная компания Helipay может выйти на российские рынки. Уже сейчас проводятся переговоры с четырьмя кредитными организациями. Подробности были предоставлены директором по развитию по РФ и странам СНГ Рустемом Закирзяновым.
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Эксперт подчеркнул, что один банк является крупным нишевым игроком, но названия он разглашать не стал.
В первую очередь рассматривается перспектива взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас ведутся переговоры о том, какого рода взаимодействие необходимо, что обе стороны получили выгоду.
Директор подчеркивает, что китайская корпорация может выкупить небольшую российскую организацию, не входящую в перечень тех, с кем проводятся переговоры. Подобное решение позволит Helipay быстрее интегрироваться в российские рынки.
Есть и другой аспект. Helipay может сотрудничать с РФ при условии наличия кредитного учреждения на территории государства. Переговоры значительно затруднены из-за необходимости соблюсти множество законодательных требований.