По словам директора по развитию по РФ и странам СНГ Рустема Закирзянова, не стоит ожидать быстрой реализации планов китайской компании, поскольку потребуется также обсуждение в Центробанке РФ, так как с приходом Helipay объем переводов между РФ и Китаем возрастет многократно.

Китайская платежная компания Helipay может выйти на российские рынки. Уже сейчас проводятся переговоры с четырьмя кредитными организациями. Подробности были предоставлены директором по развитию по РФ и странам СНГ Рустемом Закирзяновым.

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Эксперт подчеркнул, что один банк является крупным нишевым игроком, но названия он разглашать не стал.

В первую очередь рассматривается перспектива взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас ведутся переговоры о том, какого рода взаимодействие необходимо, что обе стороны получили выгоду.

Директор подчеркивает, что китайская корпорация может выкупить небольшую российскую организацию, не входящую в перечень тех, с кем проводятся переговоры. Подобное решение позволит Helipay быстрее интегрироваться в российские рынки.

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Есть и другой аспект. Helipay может сотрудничать с РФ при условии наличия кредитного учреждения на территории государства. Переговоры значительно затруднены из-за необходимости соблюсти множество законодательных требований.