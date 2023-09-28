Европейская комиссия оштрафовала Valve и ещё пять издателей видеоигр (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax) за препятствование трансграничной продаже видеоигр для ПК на основе географического местоположения пользователей, то есть за применение геоблокировки в Европейской экономической зоне.

Корпорация Valve все же выплатит штраф в размере 1,6 млн евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом рассказали в информационном агентстве Bloomberg.

Иностранная комиссия назначила штраф не только Valve, но и другим издателям игр. Причина заключается в препятствовании трансграничной продажи игр. Учитывалось географическое местоположение пользователей, иначе говоря, применялась геоблокировка.

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Если упростить, Valve и ряд других компаний реализовали продукцию, завязанную на регион. Если пользователь, к примеру, сменит место жительства на другую страну, ему придется заново приобретать тайтл.

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Другие издатели охотно пошли навстречу следствию, пытаясь уменьшить наказание, но корпорация Valve не признала собственной вины. Как утверждают в компании, подобное решение присутствовало, но лишь с малым количеством ключей активации. Valve отказалась от данной практики 8 лет назад. Но суд признал компанию виновной.