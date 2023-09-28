Хакеры использовали один украденный сертификат Microsoft для проникновения в учетные записи электронной почты Госдепартамента. Этот сертификат также был использован для взлома 25 организаций и правительственных учреждений.

Хакеры, имеющие связь с руководством Китая, похитили порядка 60 000 электронных писем из почтовых ящиков десяти сотрудников Государственного департамента. Это произошло во время взлома, произошедшего этим летом. Подробности изложены в материалах издания Politico.

Как утверждает помощник сенатора Эрика Шмитта, почти все учетные записи электронной почты были связаны с людьми, отвечающие за вопросы Восточной Азии и тихоокеанского региона.

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Хакеры задействовали сертификат Microsoft, похищенный ранее, чтобы получить доступ к учетным записям. С помощью данного сертификата им удалось совершить проникновение в целый ряд организаций и учреждений, относящихся к правительственным.

СМИ не удалось установить, что именно содержалось в похищенных письмах. Официальные представители Америки утверждают, что конфиденциальная информация не была скачана. Атака была нацелена лишь на стандартные электронные почты сотрудников. До секретных материалов им добраться не удалось.

В середине лета хакеры, имеющие связь с руководством КНР, совершили атаку на электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса. Жертвой взлома стал и другой чиновник, курирующий восточноазиатское направление.

В американском правительстве считают, что хакерам удалось похитить свыше 100 000 писем во время всех атак на учетные записи электронной почты.

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На аккаунтах дипломатов не содержалось важной информации. Хакеры смогли узнать только графики посещения американских чиновников и детали внутренних дискуссий о взаимоотношения Америки и Китая.