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Хакеры, имеющие связь с руководством Китая, похитили порядка 60 000 электронных писем из почтовых ящиков десяти сотрудников Государственного департамента. Это произошло во время взлома, произошедшего этим летом. Подробности изложены в материалах издания Politico.
Как утверждает помощник сенатора Эрика Шмитта, почти все учетные записи электронной почты были связаны с людьми, отвечающие за вопросы Восточной Азии и тихоокеанского региона.
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Хакеры задействовали сертификат Microsoft, похищенный ранее, чтобы получить доступ к учетным записям. С помощью данного сертификата им удалось совершить проникновение в целый ряд организаций и учреждений, относящихся к правительственным.
СМИ не удалось установить, что именно содержалось в похищенных письмах. Официальные представители Америки утверждают, что конфиденциальная информация не была скачана. Атака была нацелена лишь на стандартные электронные почты сотрудников. До секретных материалов им добраться не удалось.
В середине лета хакеры, имеющие связь с руководством КНР, совершили атаку на электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса. Жертвой взлома стал и другой чиновник, курирующий восточноазиатское направление.
В американском правительстве считают, что хакерам удалось похитить свыше 100 000 писем во время всех атак на учетные записи электронной почты.
На аккаунтах дипломатов не содержалось важной информации. Хакеры смогли узнать только графики посещения американских чиновников и детали внутренних дискуссий о взаимоотношения Америки и Китая.