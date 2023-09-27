Мистический хоррор от финской студии Remedy претендует на звание одного из лучших релизов 2023 года.

Через месяц состоится полноценный релиз игры Alan Walke 2. Иностранные блогеры и представители СМИ разместили конечное превью игры, а также опубликовали видео, демонстрирующее геймплей. На ролике показаны отдельные сюжетные миссии.

Уже стали известны большинство деталей. Геймерам предстоит проходить сюжет за двух героев. Журналисты, опробовавшие сиквел, поделились своими впечатлениями.

реклама

Как утверждает Джефф Кили, руководитель студии разработчиков Сэм Лейк и его команда создали шедевр. Это комплексная история, пусть и линейная, но есть множество неожиданных поворотов. Прохождение не будет однообразным.

Кили считает, что проект является шедевром мирового уровня. Всем почитателям жанра хоррор или мистическое необходимо ознакомиться с ним.

Кили не стесняется употреблять словосочетания «инновационный тайтл». Проект органично сочетает в себе ряды повествований и уникальные механики, под «соусом» из фирменного стиля Remedy. Он хочет поскорее сыграть в полную версию.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Уже сейчас тайтл может смело претендовать на игру года в жанрах «выживание» и «хоррор». И разработчики, и представители СМИ уверены, что геймерам предстоит на долгие часы погрузиться в проект, пока он не будет изучен вдоль и поперек.