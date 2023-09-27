В игре от российской команды the Bratans игрокам предстоит выступить в роли одного из лучших воинов древних русов, чтобы дать отпор ящерам, которые пытаются захватить славянские земли.

Сегодня состоялся релиз проекта «Русы против ящеров». Игра вышла в жанре слэшер. В российском Steam тайтл можно приобрести всего лишь за 42 рубля, через неделю стоимость упадет ещё на 5 рублей.

За разработку проекта отвечала российская студия the Bratans. Игроки смогут почувствовать себя воином древних русов, которому предстоит противостоять ящерам, атакующим земли славян. В игре есть несколько территорий, включая Байкальск и т.д.

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Разработчики ввели трёх персонажей. Каждый из героев имеет свой вид оружия и навыков. К примеру, один из них может делать удар с вертушки или вызывать «славянскую братву» на подмогу.

Для озвучки героев использовали искусственный интеллект SteosVoice. Проект выпущен сразу на двух языках.

Пока у игры практически идеальный рейтинг. Около 97% отзывов – положительные. Как утверждают геймеры, иногда экшен «проседает», присутствуют проблемы технического характера, но все это перекрывается атмосферой и сеттингом.

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Игра разрабатывалась на основе мема о противостоянии древних русов и ящеров, приобретшего популярность в нынешнем году. Зародилась эта вымышленная теория на канале YouTube «Профессор Багиров». К слову, один из персонажей игры носит данную фамилию.