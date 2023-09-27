Российские киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико выиграли 200 тысяч долларов на чемпионате по Fortnite, но Epic Games отказались выплачивать им выигрыш и дисквалифицировали их.

Российские киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико заняли призовые места на прошедшем чемпионате по Fortnite. За достижения их должны были наградить суммой в размере $200 000. Но компания Epic Games отказалась выдать призерам деньги. Более того, спортсменов исключили из соревнования, так как они являются гражданами РФ.

Предвзятое отношение к российским игрокам уже не впервые демонстрируется в иностранных турнирах или состязаниях. В очередной раз это подтвердилось в данной ситуации. Абдрахманов и Люсико честно выиграли гранд-финал, но вместе вознаграждения получили дисквалификацию.

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Сперва Epic Games попытались «слить» победителей через официальные отговорки. Первой «отмазкой» стала победа из региона, в который невозможно сделать перевод средств. Геймеры подчеркнули, что играли на территории РБ, не входящую в список санкционных государств. Оба киберспортсмена проживают в данной стране на постоянной основе.

Российские игроки предоставили казахские счета, на которые можно спокойно осуществить переводы из-за рубежа. Но представители Epic Games придерживаются иного мнения.

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Компании проще не допускать игроков из СНГ к участию в турнирах, чем разводить подобный «цирк».