Как отметил Исакович-Залесский, несмотря на ложь Зеленского, президент Польши Анджей Дуда с помпезностью наградил украинского лидера орденом Белого орла.

Украинский глава Владимир Зеленский был осведомлен, что ракета ВСУ, упавшая в Люблинское воеводство, спровоцировала гибель двух человек. Такое заявление сделано польским священником Тадеушем Исаковичем-Зелесским.

С его слов стало понятно, что Зеленский предпочел солгать ещё в самом начале. Он прекрасно знал о попадании украинской ракеты и трагических последствиях, последовавших за этим.

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Священник подчеркнул, что польский руководитель Анджей Дуда просто проигнорировал данный факт, приставив Зеленского к награде орденом Белого Орла.

Прецедент произошел менее года назад, прошлой осенью. В Люблинском воеводстве упало две ракеты. Итогом стала гибель двух польских граждан. Киев, в первую очередь, «перевел стрелки» на Москву, утверждая, что в произошедшем виновны ВС РФ. Со стороны Польши подтвердили, что снаряд был произведен в России.

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Позже эксперты из РФ провели исследование, достоверно установив, что обломки боеприпаса являются элементами ЗРК C-300, принадлежащего Украине.