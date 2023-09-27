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Украинский глава Владимир Зеленский был осведомлен, что ракета ВСУ, упавшая в Люблинское воеводство, спровоцировала гибель двух человек. Такое заявление сделано польским священником Тадеушем Исаковичем-Зелесским.
С его слов стало понятно, что Зеленский предпочел солгать ещё в самом начале. Он прекрасно знал о попадании украинской ракеты и трагических последствиях, последовавших за этим.
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Священник подчеркнул, что польский руководитель Анджей Дуда просто проигнорировал данный факт, приставив Зеленского к награде орденом Белого Орла.
Прецедент произошел менее года назад, прошлой осенью. В Люблинском воеводстве упало две ракеты. Итогом стала гибель двух польских граждан. Киев, в первую очередь, «перевел стрелки» на Москву, утверждая, что в произошедшем виновны ВС РФ. Со стороны Польши подтвердили, что снаряд был произведен в России.
Позже эксперты из РФ провели исследование, достоверно установив, что обломки боеприпаса являются элементами ЗРК C-300, принадлежащего Украине.