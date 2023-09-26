Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле

Пролетая над гнездом кукушки, Побег из Шоушенка, Титаник, Крестный отец, Властелин колец и другие культовые фильмы были преображены в стиле восточной анимации.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Обзор посвящен преображению персонажей популярных фильмов, которые зрители называют классикой. Нейросеть показала их в весьма необычном, можно даже сказать, непредсказуемом амплуа. Давайте узнаем, как бы выглядели киногерои в стиле японской мультипликации.

реклама



«Пролетая над гнездом кукушки» представляет собой экранизацию романа Кена Кизи. Картина с Джеком Николсоном в главной роли вошла в историю мирового кинематографа как второй фильм, завоевавший «Оскар» в 5 престижных номинациях. Съемки проходили в отделении для душевнобольных пациентов больницы Штата Орегон.

«Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом в главной роли основан на повести Стивена Кинга. В фильме показано, как человек борется с обстоятельствами, которые идут против него, и выходит из казалось бы тупиковой ситуации. Это история об Энди Дюфрене, который работал банкиром. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению за расправу над женой и ее любовником, несмотря на его заявление о невиновности.

реклама



«Титаник», снятый режиссером Джеймсом Кэмероном, стал одним из самых просматриваемых фильмов в разных странах. Кинохит объединяет в себе несколько сюжетных линий, начиная от любви аристократки Розы Дьюитт Бьюкейтер и простого художника Джека Доусона, заканчивая гибелью легендарного лайнера.

Далее в обзоре ─ криминальная сага «Крестный отец». Смысл фильма заключается в том, чтобы показать, насколько все-таки бывает непредсказуемой жизнь. Персонажи раскрываются через семью Корлеоне, выступающую против продажи наркотических средств и остальных группировок. Это кино не столько о разборках бандитов, сколько о дружбе, любви и предательстве.

реклама



«Криминальное чтиво» снял режиссер Квентин Тарантино. На изображении запечатлены Ума Турман и Джон Траволта в стиле аниме. После премьеры картины у них стало больше поклонников. Сюжет фильма нелинеен, но в этом и заключается феноменальная особенность работы Тарантино. Кстати, лента отмечена более 40 кинематографическими наградами.

Фильм «Унесенные ветром» снят в жанре исторической военной мелодрамы. На первый взгляд может показаться, что это никак не вяжется с аниме, но Midjourney доказывает обратное. Нейросеть мастерски сочетает несочетаемое. Скарлетт О’Хара здесь похожа на типичную героиню японской мультипликации. Ретта Батлера можно с трудом узнать: в этой вселенной он выглядит моложе и стройнее, но все равно чувствуется, что герой очень харизматичный.

реклама



Фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» тоже стал культовым, кинокритики назвали его лучшим научно-фантастическим кино в мире. В качестве основы для сценария лег рассказ Артура Кларка «Часовой». В картине описываются встречи людей с черными монолитами, которые таинственным образом воздействуют на ход эволюции.

«Заводной апельсин» ─ это еще один фильм Стэнли Кубрика, он снят по мотивам романа-антиутопии Энтони Берджесса. Роль главного героя по имени Алекс исполнил Малкольм Макдауэлл. По сюжету он был главарем подростковой банды, ведущей антисоциальный образ. Несмотря на юный возраст, он демонстрирует неимоверную жестокость, но только к тем, кто слабее.

Фильм в жанре фэнтези «Хоббит» представляет собой экранизацию «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкина. Это приквел к всемирно известной трилогии «Властелин колец», которая покорила зрителей разного возраста со всего мира. Он повествует о приключениях Бильбо Бэггинса и гномов по пути к Одинокой горе с целью вернуть сокровища, которые захватил дракон Смауг.

Главных героев романтической драмы с элементами фантастики «Вечное сияние чистого разума» играют Джим Керри и Кейт Уинслет. Они не похожи на типичных персонажей знаменитостей, но актеры полностью вошли в образ.

Midjourney, когда генерировала пост к фильму в стиле аниме, акцентировала особое внимание на глазах персонажей. По сюжету они влюбляются друг в друга, а потом, устав от разочарования, расстаются. Боль от финиша отношений настолько тяжела, что Клементина, в которую перевоплотилась Уинслет, стирает из памяти все воспоминания о своем бывшем избраннике. Смысл киношедевра заключается в том, что из памяти можно убрать воспоминания, но настоящая любовь навечно поселяется в сердце. Герои борются за свое счастье, и это укрепляет их связь.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По статистике ежегодно в среднем в мире создается около 5000-6000 фильмов. В тройку стран-лидеров по производству кинокартин входят Индия, КНР и США. Однако далеко не все новинки обретают популярность среди зрителей и получают высокие оценки от кинокритиков. Фильмы из сегодняшней подборки стали культовыми, их пересматривают даже в 2023 году. Midjourney провела эксперимент и сгенерировала постеры к киношедеврам в стиле аниме.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

midjourney
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
13
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
32
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
12
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
21
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
5
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
1
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
11
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
13
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
16
ТОП-16 мифов о мониторах
25
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Первые впечатления от Witchfire
3
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
25

Сейчас обсуждают

Денис Сутункин
01:16
Кацапы, дитё на х.у.й.!!. С Украины. Спасибо за внимание.
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
Саша Светлицкий
01:02
За базаром следи 🤦‍♂️
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Саша Светлицкий
00:59
Иди ты .!. 💩💩💩, Путин лучший президент России!!!
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
ArsTG1
00:58
вроде большинство плееров, чуть не по дефолту интерполируют такую срань, добавляя "лишние" кадры
ТОП-16 мифов о мониторах
ArsTG1
00:52
самый главный миф не рассмотрели, что современный монитор якобы в чём-то превосходит современный телевизор, на котором играть все же гораздо приятнее, так как можно развалиться на диване, а не сидеть...
ТОП-16 мифов о мониторах
REY_B_
00:47
Ну пролетел чего уж плакаться. Вон нам помнится про райскую жизнь на накопительную пенсию рассказывали. А сейчас кинут разово гроши, и свободен. С учётом инфляции выходит что отчисления были в разы бо...
Рэпер Snoop Dogg пожаловался на отсутствие спроса на его редкие NFT
REY_B_
00:42
В компе позолочены все контакты. А на 12VHPWR золота не хватило! Ну хоть бы посеребрили! Но нет... Спецом сделали, чтобы через несколько лет всё погорело при вполне себе тащущей видяхе?
Новый разъем питания 12V-2×6 выдерживает мощность до 660 Вт
REY_B_
00:30
Скорее VRу далеко до игр. - Ну нету желающих бегать в шлеме по комнате! Да, ВАУ-эффект офигительный. Но через месяц народ начинает искать, кому бы это продать. Вот если бы сидя в кресле.... С клавиат...
ТОП-16 мифов о мониторах
Игорь Орешков
00:25
В ближайшее время Молдавия и Приднестровье будет захвачен румынией. А там вообще все мутно.
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Даниил Лавкрафт
00:12
Автыр, советовать ставить всинк с локом на 60фпс в играх определённых жанров - это чушь. Высокая кадровая частота нужна не для того чтобы "нуу штоб пабиждать в стриляках стрилять". Это нужно для обесп...
ТОП-16 мифов о мониторах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем