Обзор посвящен преображению персонажей популярных фильмов, которые зрители называют классикой. Нейросеть показала их в весьма необычном, можно даже сказать, непредсказуемом амплуа. Давайте узнаем, как бы выглядели киногерои в стиле японской мультипликации.

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«Пролетая над гнездом кукушки» представляет собой экранизацию романа Кена Кизи. Картина с Джеком Николсоном в главной роли вошла в историю мирового кинематографа как второй фильм, завоевавший «Оскар» в 5 престижных номинациях. Съемки проходили в отделении для душевнобольных пациентов больницы Штата Орегон.

«Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом в главной роли основан на повести Стивена Кинга. В фильме показано, как человек борется с обстоятельствами, которые идут против него, и выходит из казалось бы тупиковой ситуации. Это история об Энди Дюфрене, который работал банкиром. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению за расправу над женой и ее любовником, несмотря на его заявление о невиновности.

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«Титаник», снятый режиссером Джеймсом Кэмероном, стал одним из самых просматриваемых фильмов в разных странах. Кинохит объединяет в себе несколько сюжетных линий, начиная от любви аристократки Розы Дьюитт Бьюкейтер и простого художника Джека Доусона, заканчивая гибелью легендарного лайнера.

Далее в обзоре ─ криминальная сага «Крестный отец». Смысл фильма заключается в том, чтобы показать, насколько все-таки бывает непредсказуемой жизнь. Персонажи раскрываются через семью Корлеоне, выступающую против продажи наркотических средств и остальных группировок. Это кино не столько о разборках бандитов, сколько о дружбе, любви и предательстве.

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«Криминальное чтиво» снял режиссер Квентин Тарантино. На изображении запечатлены Ума Турман и Джон Траволта в стиле аниме. После премьеры картины у них стало больше поклонников. Сюжет фильма нелинеен, но в этом и заключается феноменальная особенность работы Тарантино. Кстати, лента отмечена более 40 кинематографическими наградами.

Фильм «Унесенные ветром» снят в жанре исторической военной мелодрамы. На первый взгляд может показаться, что это никак не вяжется с аниме, но Midjourney доказывает обратное. Нейросеть мастерски сочетает несочетаемое. Скарлетт О’Хара здесь похожа на типичную героиню японской мультипликации. Ретта Батлера можно с трудом узнать: в этой вселенной он выглядит моложе и стройнее, но все равно чувствуется, что герой очень харизматичный.

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Фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» тоже стал культовым, кинокритики назвали его лучшим научно-фантастическим кино в мире. В качестве основы для сценария лег рассказ Артура Кларка «Часовой». В картине описываются встречи людей с черными монолитами, которые таинственным образом воздействуют на ход эволюции.

«Заводной апельсин» ─ это еще один фильм Стэнли Кубрика, он снят по мотивам романа-антиутопии Энтони Берджесса. Роль главного героя по имени Алекс исполнил Малкольм Макдауэлл. По сюжету он был главарем подростковой банды, ведущей антисоциальный образ. Несмотря на юный возраст, он демонстрирует неимоверную жестокость, но только к тем, кто слабее.

Фильм в жанре фэнтези «Хоббит» представляет собой экранизацию «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкина. Это приквел к всемирно известной трилогии «Властелин колец», которая покорила зрителей разного возраста со всего мира. Он повествует о приключениях Бильбо Бэггинса и гномов по пути к Одинокой горе с целью вернуть сокровища, которые захватил дракон Смауг.

Главных героев романтической драмы с элементами фантастики «Вечное сияние чистого разума» играют Джим Керри и Кейт Уинслет. Они не похожи на типичных персонажей знаменитостей, но актеры полностью вошли в образ.

Midjourney, когда генерировала пост к фильму в стиле аниме, акцентировала особое внимание на глазах персонажей. По сюжету они влюбляются друг в друга, а потом, устав от разочарования, расстаются. Боль от финиша отношений настолько тяжела, что Клементина, в которую перевоплотилась Уинслет, стирает из памяти все воспоминания о своем бывшем избраннике. Смысл киношедевра заключается в том, что из памяти можно убрать воспоминания, но настоящая любовь навечно поселяется в сердце. Герои борются за свое счастье, и это укрепляет их связь.

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По статистике ежегодно в среднем в мире создается около 5000-6000 фильмов. В тройку стран-лидеров по производству кинокартин входят Индия, КНР и США. Однако далеко не все новинки обретают популярность среди зрителей и получают высокие оценки от кинокритиков. Фильмы из сегодняшней подборки стали культовыми, их пересматривают даже в 2023 году. Midjourney провела эксперимент и сгенерировала постеры к киношедеврам в стиле аниме.