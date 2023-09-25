При помощи нейросетей энтузиаст нарисовал портреты знаменитых героев шоу и продемонстрировал результаты на видео.

Блогер с никнеймом Eric Jae продемонстрировал, какой бы был сериал «Игра престолов», если бы его сняли не в фэнтезийном антураже, а в советском пространстве, пусть и слегка альтернативном. Энтузиаст, используя нейросети, перенес главных действующих лиц в СССР, а получившиеся результаты были опубликованы в видеоматериале.

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В ролике присутствуют все ключевые персонажи: Дейнерис Таргариен, ставшая «матерью медведей», Джон Сноу, идеально вписывающийся в холодные сибирские местности, члены дома Ланнистеров и прочие. Их внешний вид, а также окружающие пейзажи, прекрасно сочетаются с сеттингом. Подобный коллаб фэнтезийных персонажей и советского пространства мог бы стать одним из самых кассовых сериалов, особенно на территории СНГ.





Перед этим над ключевыми героями проекта поработал пользователь Reddit, известный под никнеймом GOATAiArt. Используя нейросеть, он представил альтернативные разновидности главных героев.

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В своих целях пользователь задействовал ИИ Midjourney. Сервис научился хорошо «фантазировать». К примеру, ранее другие пользователи представляли, как будут выглядеть девушки из игр на пляже или популярные персонажи проектов, ставшие бодибилдерами.