Разработчик назвал предположение, что миллиардера добавили в экшен-RPG в качестве камео «ерундой», так как NPC в игре не имеет с бизнесменом ничего общего.

Прошлой осенью опубликовали новую биографию бизнесмена Илона Маска. В книге есть история, повествующая про его участие в проекте Cyberpunk 2077. Согласно биографии, миллиардер посетил офис разработчиков CDPR.

В мемуарах указано, что Маск, вооружившись древним мушкетом, подошел к авторам и, угрожая, потребовал добавить в игру NPC с его внешностью. Сам бизнесмен прибыл в студию вместе со своей девушкой, озвучивавшей Лиззи Уиззи.

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Историей заинтересовались пользователи сети, а также журналисты игровых СМИ. Геймеры подметили интересный момент: на начальных этапах игры главный герой беседует с персонажем, отдаленно напоминающим Маска. Большинство пользователей решило, что бизнесмену удалось добиться своего.

В ролике, где Ви и NPC беседуют, заметно, что персонаж имеет внешние данные миллиардера.

Ситуация продолжила накаляться и обрастать слухами, пока ответственный за лор дизайнер Патрик Миллс не внес ясность. Он подчеркнул, что предположение геймеров – это «ерунда». Данный NPC и Маск не имеют какой-либо взаимосвязи.

При этом специалист не опроверг факта того, что между предпринимателем и авторами состоялась встреча, так как он находился в другом месте в это время. Бывшая возлюбленная бизнесмена, подарившая голос одному из персонажей, подтвердила, что подобный конфликт присутствовал.

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Ближе к концу лета миллиардер побывал на крупнейшем турнире по Valorant и его присутствие вызвало огромный негативный ажиотаж. Люди на мероприятии, начали освистывать бизнесмена, требуется, чтобы он «вернул Twitter».