Путешествовать в пределах солнечной системы без «фаст-трэвела» стало куда проще.

Моддер под ником 105gun презентовал модификацию для Starfield, названную SlowerThanLight. Она была опубликована в сети два дня назад. И уже сегодня, 23 сентября, мод попал в центр внимания крупнейших игровых СМИ.

Благодаря разработке теперь можно легко путешествовать между разными планетами, расположенных в одной системе. Игрокам больше не потребуется задействовать меню и систему быстрого перемещение. «Своим ходом» можно добраться до любой планеты, но вот на такое путешествие уйдет до пары часов.

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С помощью модификации пользователи вручную будут настраивать скорость движения корабля, задействуя «горячие клавиши». В описании указано, что космическое судно сможет передвигаться в сотни раз быстрее скорости света.

Сам создатель мода считает, что ускорение было имплементировано им крайне грубо, поэтому имеются различные недостатки. К примеру, если разогнать корабль до максимальной скорости, может появиться баг. Судно будет дергаться в пространстве.

Также нельзя «влететь в планету» на полной скорости. Перед ней необходимо затормозить, иначе текстуры просто не прогрузятся.

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Как считает моддер, разработка является временным решением, позволяющим быстрее передвигаться между планетами. 105gun уверен, что сможет создать более качественную и корректную модификацию для игры, но только после презентации соответствующих инструментов. Пока же пользователи могут довольствоваться почти «бесшовным» космическим путешествием.