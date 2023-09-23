В видео показали схватку двух команд из пяти игроков

Издание IGN опубликовало около 9 минут геймплея проекта Escape from Tarkov Arena в видео, которое было на прошедшей выставке Tokyo Game Show 2023. В ролике продемонстрировали командный матч.

В материалах пользователи смогли ознакомиться со схваткой двух команд, состоящих по 5 геймеров. Чтобы окончательно определить победителя, игрокам нужно состязаться целых 7 раундов.

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Проект является инновацией от российских разработчиков Battlestate Games. Фанаты жанра смогут поучаствовать в настоящих боях гладиатора, проходящих на аренах населенного пункта Тарков. Механика многопользовательского шутера во многом схожа с именитыми играми, к примеру, CS:GO.

Для геймеров подготовили разнообразный контент: отличающиеся локации, пару режимов, огромный выбор оружия, а также прочие «плюшки», о которых станет известно позднее, уже перед релизом.





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Разработчики пока не определились с датой выхода проекта. Около месяца назад студией была открыта возможность предзаказа. Пользователи смогут приобрести доступ всего за 1 300 рублей. Пока неизвестно, будут ли версии для консолей. Сперва разработчики презентуют проект исключительно на ПК. Выход игры на консоли будет зависеть от её успеха.