Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Московский профессор МАДИ, участвующий в проекте создания беспилотных автомобилей, передал злоумышленникам 33 млн рублей. Подробности стали известны из публикации канала Telegram Mash.

Ближе к концу лета пожилому мужчине поступил звонок от незнакомки, представившейся дознавателем. Она огорчила профессора, сообщив, что мошенники пытаются украсть деньги, находящиеся на его банковском счету, используя фальшивую доверенность.

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Следом мужчине поступил другой звонок, но уже от «следователя». На выбор профессору предоставили два варианта: арест счета или передача средств в «Центробанк России» на хранение. Доверчивый мужчина, недолго думая, решился отправить деньги. Он снял все средства со счёта, а после передал их вместе с «банковским курьером».

Через пару дней профессора вновь потревожили звонком, в ходе которого его смогли подбить на кредит. Суммарный размер займа составил 4 млн. Деньги были переданы аналогичным образом. Жертва злоумышленников понял, что столкнулся с мошенниками лишь тогда, когда «следователи» начали настаивать на продаже его квартиры.

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Профессор поспешил обратиться в полицию. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Мошенничество».