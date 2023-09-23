«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — комментарий военного ведомства.

Украина множество раз делала запрос на поставку американских ракет ATACMS. Но Вашингтон не готов дать ответ по данному поводу. Издание РИА Новости узнало подробности от источника из Пентагона.

СМИ вовсю обсуждают передачу этих ракет Украине, но Вашингтон не может внести конкретику на данный момент. Всё, что остается Киеву – это ждать окончательного решения.

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Ранее американский канал заявил, что лидер Штатов Джо Байден побеседовал с украинским руководителем Владимиром Зеленским. В ходе диалога прозвучали слова о возможной передаче малого количества ракет ATACMS. Объявление не сопровождалось конкретикой, до сих пор неизвестно число боеприпасов и дата их отправки.

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В издании Washington Post уточняют, что руководство Америки думает организовать малую поставку снарядов в кассетном исполнении. При этом в Белом доме подчеркивают, что время отправки ракет ещё не настало. О своих намерениях Вашингтон сообщит позднее в официальном объявлении.