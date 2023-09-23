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jackhalloween9
Bloomberg: Вашингтон потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева
Как отметил собеседник издания, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, конкретная позиция Польши по поддержке Украины остается неясной.

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Америка обратилась к Польше с требованиями объяснить, почему Варшава более не станет поддерживать Украину. Сведения предоставлены информационным агентством Bloomberg, ссылающегося на чиновника из Пентагона, не пожелавшего раскрыть свою личность.

Согласно поступившим изданию сведениям, между двумя государствами сформировался ряд разногласий. Пока взаимоотношения Киева и Варшавы сохраняются, но становятся все более шаткими. Но неизвестно, продолжит ли Польша оказывать поддержку Украины.

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В информационном агентстве подчеркнули, что один из европейских дипломатов утверждает, что официальные польские лица обратились к коллегам с заверением о дальнейшем экспорте военных ресурсов Киеву, но уже не в прежних объемах. Как считают в Варшаве, остановить поддержку Украины пока невозможно, иначе это посеет разногласия в НАТО.

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Сегодня, 22 сентября, поступили сведения о том, что Польша не будет поставлять Киеву оружие, так как между двумя государствами произошел конфликт интересов. Одна из причин – введенный Варшавой запрет на экспорт украинского зерна в страну. Как заявил представитель польского руководства, государству необходимо сфокусироваться на поддержке и оснащении собственной армии.

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