«У Украины есть право на самооборону, и Великобритания поддерживает суверенную Украину», — ответил он на просьбу прокомментировать информацию о том, что удар по Севастополю был нанесен при помощи Storm Shadow.

Заместитель руководителя британского МИД Тарик Ахмад не подтвердил, что украинские военнослужащие ударили по штабу Черноморского флота (ЧФ) ракетами Storm Shadow, поставленными королевством.

Чиновник считает, что Киев вправе обороняться. Британия готова содействовать Украине в данном вопросе. Впрочем, беседуя с журналистами, Ахмад уходил от ответа на просьбы описать произошедшее. Также он не указал, применили ли ВСУ британские ракеты.

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Ранее телеканалом Sky News было подтверждено, что украинские военнослужащие задействовали Storm Shadow для нанесения удара по позиции российского флота. Сведения поступили от одного из солдат ВСУ, сохранившего инкогнито.

Прецедент состоялся 22 сентября. ВСУ атаковали штаб ЧФ. Одна из частей снаряда была найдена вблизи театра Луначарский. Как утверждают представители российского МО, во время атаки украинских военнослужащих средствам ПВО удалось отразить несколько ракет.

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В ходе прецедента был нанесен незначительный ущерб инфраструктуре, разрушено одно здание. По предварительным данным жертвы отсутствуют. Местным жителям порекомендовали воздержаться от поездок. Ракетную тревогу уже отменили в регионе.