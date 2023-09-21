Оно включает в себя помощника на основе искусственного интеллекта Copilot, переработанный «Проводник», функцию Ink Anywhere для удобных записей стилусом, улучшенное приложение Paint, встроенную поддержку архивов RAR и 7-Zip, новый микшер громкости и прочее.

Уже на днях компания Microsoft презентует новое обновление для Windows 11, получившее название 23H2. Выход ожидается 26 сентября. Одним из нововведений станет помощник на основе ИИ Copilot. Также изменению подвергли «Проводник», обновили Paint и обеспечили поддержку архивов. И на этом нововведения не заканчиваются.

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Ключевое изменение – это ИИ Copilot. Его разрабатывали на основе чат-бота Bing. Помощника разместят прямо на рабочем столе в качестве боковой панели. К функциональным возможностям ИИ относится управление параметрами устройства, его включение и выключение, запуск или свертывание приложений, а также консультация пользователей по важным вопросам.





Разработчики подчеркнули, что Copilot тесно переплетен с программной платформой, что позволяет ему быть крайне функциональным. К примеру, ИИ можно применять для написания сообщений, если задействовать сведения из календаря Outlook.

Компания представит в обновлении и переработанный «проводник». Он станет более современным, с измененной адресной строкой. Иконки файлов станут крупнее. В целом, его просто «осовременили».

К полезным дополнениям относится встроенная поддержка архивов RAR, 7z, GZ и TAR. Больше не придется устанавливать сторонние программы, чтобы просмотреть их содержимое.

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Ещё из изменений в 23H2 можно выделить обновленный микшер громкости. Пользователи смогут менять режимы для различных приложений, выбирать необходимый аудиовыход и пр.