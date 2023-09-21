Спустя сутки после релиза у игры появилось более 3,3 тыс. отрицательных отзывов

День назад состоялся релиз аркадного многопользовательского файтинга Party Animals, вышедшего только на компьютеры и консоли Xbox. Уже через сутки рейтинг проекта ушел в «красную зону». В Steam порядка 3,4 тысячи отзывов являются негативными.

Пользователи недовольны ценовой политикой компании и монетизацией. С точки зрения геймеров, сам проект слишком дорогой, а за отдельные скины нужно заплатить больше, чем за саму игру.

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Некоторые пользователи находят тайтл интересным и веселым. Они считают, что игра отлично подойдет для какой-либо вечеринки или вечернего времяпровождения с друзьями. Но цены на скины – это причина, по которой проект «жестко минусуют».

Другой повод для недовольства – это отсутствие офлайн-режима, который был обещан разработчиками. Геймеры подчеркнули, что это «наглая ложь» во имя маркетинга. Представители студии дали комментарии по данному поводу. Они сказали, что вышло «недопонимание», чем только ещё сильнее накалили обстановку.

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Среди иных минусов игроки выделяют огромный пинг из отдельных регионов, длительное ожидание во время поисков игры, а также отсутствие нового контента (дополнительных уровней), если сравнивать с ранней версией проекта.