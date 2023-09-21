Редакция IGN показала 20-минутный отрывок геймплея ролевого экшена Like a Dragon Infinite Wealth. Ичибан Касуга, один из главных героев игры, за это время успевает проделать множество дел.

На канале IGN разместили видеоролик с 20-ю минутами геймплея проекта Like a Dragon: Infinite Wealth. Команда разработчиков решила презентовать и материал с сюжетом.

Согласно ролику, Кирю вполне под силу «сломать» стандартную боёвку, используя свои способности. Он может спокойно перемещаться по локации, нанося урон противникам.

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Авторы показали в ролике одну из мини-игр. И это доставка бургеров. В студии разработчиков подчеркнули, что внедрили в проект множество активностей, включая старые и привычные, так и новинки.

Согласно заверению авторов, данная часть серии станет самой крупной. Её действия охватывают сразу две локации – Японию и Гавайи.





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Выход продолжения серии запланирован на конец января следующего года. Однопользовательская игра появится сразу на всех платформах, включая ПК, PS5 и консоли Xbox.