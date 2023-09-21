реклама
На канале IGN разместили видеоролик с 20-ю минутами геймплея проекта Like a Dragon: Infinite Wealth. Команда разработчиков решила презентовать и материал с сюжетом.
Согласно ролику, Кирю вполне под силу «сломать» стандартную боёвку, используя свои способности. Он может спокойно перемещаться по локации, нанося урон противникам.
реклама
Авторы показали в ролике одну из мини-игр. И это доставка бургеров. В студии разработчиков подчеркнули, что внедрили в проект множество активностей, включая старые и привычные, так и новинки.
Согласно заверению авторов, данная часть серии станет самой крупной. Её действия охватывают сразу две локации – Японию и Гавайи.
Выход продолжения серии запланирован на конец января следующего года. Однопользовательская игра появится сразу на всех платформах, включая ПК, PS5 и консоли Xbox.