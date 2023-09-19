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jackhalloween9
Для Starfield вышел мод с броней из сериала «Мандалорец»
Геймерам стали доступны 5 костюмов из шоу

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Космическая RPG Starfield, несмотря на недовольство игроков и многочисленные баги, постепенно обрастает фанатским комьюнити. Геймеры уже «обкатали» игру и приступили к разработке различных модов.

Фанат проекта с ником weijiesen представил комьюнити интересную модификацию. С её помощью в игру можно добавить несколько комплектов брони из сериала «Мандалорец». Все заинтересовавшиеся найдут модификацию на портале NexusMode.

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Мод позволяет изменить бронекостюм Mantis на экипировку из сериала. Геймеры смогут выбрать облачение Мандалорца или Бобы Фетта. Есть пять вариаций костюмов, отличающихся детализацией и цветом.

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Полноценный релиз проекта состоялся почти 2 недели назад. Игра вышла сразу на две платформы – компьютер и консоли Xbox сразу двух серий. В день релиза Starfield внесли в библиотеку сервиса Game Pass.

#игры
Источник: nexusmods.com
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