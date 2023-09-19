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19 сентября - Федеральная торговая комиссия США случайно обнародовала информацию из внутренних документов студии Bethesda, включая планируемые релизы игр, их даты выхода и многое другое. Утечка произошла в результате ошибки при редактировании и публикации документов, связанных с судебным разбирательством между Microsoft и Федеральной торговой комиссией, касающимся сделки по покупке Activision Blizzard.
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Одна из утечек, датированная 2020 годом, включала документ с расписанием релизов игр для Xbox. Множество игр от компании Bethesda из этого списка уже вышли, а некоторые были перенесены на более поздний срок.
Некоторые возможные будущие релизы:
- Игра про Индиану Джонса: исходя из информации в утечке, она должна была выйти в следующем году.
- Ремастер Обливиона - культовой ролевой игры также был запланирован к выпуску в ближайшем будущем.
- В 2023 году Bethesda собиралась выпустить следующую игру в серии Doom, под заголовком "Year Zero".
- The Elder Scrolls VI: Долгожданная шестая часть свитков, релиз которой, скорее всего, был отложен на неопределенный срок.
- В списке также был ремастер третьего Fallout.
- Третья полноценная игра в серии Dishonored также была в планах Bethesda.
- Вторая часть игры Ghostwire: Tokyo также была в разработке.
Кроме того, документ также указывает на появление новых консолей Xbox. Microsoft планирует выпустить обновленные версии Xbox Series, включая версию Series X с улучшенным железом, а также обновленный геймпад с тактильной отдачей, подобной DualSense. Исходя из документов, обновленные консоли появятся на рынке в конце 2024 года.