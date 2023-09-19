Утечка документов Федеральной торговой комиссией США раскрыла планы Bethesda по выпуску новых игр. Среди проектов - игра про Индиану Джонса, ремастеры и новые части популярных игр. Так же появилась информация о новых консолях от Microsoft.

19 сентября - Федеральная торговая комиссия США случайно обнародовала информацию из внутренних документов студии Bethesda, включая планируемые релизы игр, их даты выхода и многое другое. Утечка произошла в результате ошибки при редактировании и публикации документов, связанных с судебным разбирательством между Microsoft и Федеральной торговой комиссией, касающимся сделки по покупке Activision Blizzard.

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Одна из утечек, датированная 2020 годом, включала документ с расписанием релизов игр для Xbox. Множество игр от компании Bethesda из этого списка уже вышли, а некоторые были перенесены на более поздний срок.

Некоторые возможные будущие релизы:

Игра про Индиану Джонса: исходя из информации в утечке, она должна была выйти в следующем году.

Ремастер Обливиона - культовой ролевой игры также был запланирован к выпуску в ближайшем будущем.

В 2023 году Bethesda собиралась выпустить следующую игру в серии Doom, под заголовком "Year Zero".

The Elder Scrolls VI: Долгожданная шестая часть свитков, релиз которой, скорее всего, был отложен на неопределенный срок.

В списке также был ремастер третьего Fallout.

Третья полноценная игра в серии Dishonored также была в планах Bethesda.

Вторая часть игры Ghostwire: Tokyo также была в разработке.

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Кроме того, документ также указывает на появление новых консолей Xbox. Microsoft планирует выпустить обновленные версии Xbox Series, включая версию Series X с улучшенным железом, а также обновленный геймпад с тактильной отдачей, подобной DualSense. Исходя из документов, обновленные консоли появятся на рынке в конце 2024 года.