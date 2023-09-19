На скриншотах можно увидеть габариты Песьего города

Совсем недавно раскрыли подробности дополнение для игры Cyberpunk 2077. DLC станет не просто небольшим обновлением, а кардинально изменит тайтл. Вместе с тем появится много интересного, включая локации и механики.

реклама

К примеру, авторы канала YouTube AlphaReplay, проводя прямую трансляцию, продемонстрировали новую карту Найт-Сити. На ней отображены габариты новой территории – Песьего города. Он станет доступен во время официального релиза дополнения.

Локация считается наиболее опасным и самым криминальным местом в мегаполисе. Именно в Песьем городе находится крупнейший черный рынок. Территория находится под контролем боевиком, относящихся к группировке «Баргест».

Релиз дополнения для Cyberpunk 2077 состоится уже через неделю. DLC будет доступно к установке на компьютер, а также консоли PS 5 и Xbox двух серий.