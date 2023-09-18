Операторы МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не допускать ограничения подобного функционала для абонентов в будущем.

18 сентября Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предупреждение четверым операторам мобильной связи. Исходя из информации, расположенной на сайте ведомства, крупные операторы должны отменить в течении 30 дней плату за раздачу мобильного интернета.

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Данное предупреждение было вынесено в связи с множественными жалобами абонентов мобильных операторов. С начала августа текущего года ФАС подала запросы к крупным операторам с целью обоснования навязывания услуги платной раздачи интернета. Компании не смогли обосновать невыгодную услугу ни технической, ни экономической целесообразностью.

Исходя из этого, ФАС Признала, что операторы предоставляют пользователям невыгодные условия договора с взиманием оплаты за раздачу интернет трафика. Предупреждение было вынесено операторам: МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон. Они обязаны в течении тридцати дней с момента получения предупреждения изменить условия предоставления услуги в договоре, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.