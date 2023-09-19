Midjourney изобразила культовых героев в детском возрасте. Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Тирион Ланнистер и другие герои предстали в образе милых детей, но сохранили свои отличительные черты.

С помощью популярной нейросети персонажи известного американского фэнтезийного телесериала предстали перед зрителями в необычных образах. «Игра престолов» была переведена на разные языки, в том числе и на русский. Она собрала рекордное количество наград «Эмми» и завоевала много других престижных премий. Давайте посмотрим, чем сегодня удивляет Midjourney.

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Джон Сноу, роль которого исполняет Кит Харингтон, выглядит наивным кучерявым ребенком с румянцем на щеках. Символично, что его портрет был сделан, когда на улице шел снег. В начале книги и сериала к нему относятся как к бастарду лорда Севера Эддарда Старка, поэтому чувствует себя одиноко. Однако со временем выясняется, что он является не сыном, а родным племянником Старка. Это ребенок Лианны Старк и Рейегара Таргариена, у него большое будущее, но судьба непростая и незавидная.

Дейенерис Таргариен, в которую в сериале перевоплотилась Эмилия Кларк, в детстве тоже носит длинные волосы. Будущая мать драконов смотрит прямо, что отражает ее внутреннюю уверенность. Словно она с раннего возраста понимает, что в жизни следует рассчитывать на свои силы и никому не доверять на 100%. Но при этом персонаж не озлобился и не закрылся от мира.

Питер Динклэйдж сыграл Тириона Ланнистера, в детском возрасте этот персонаж не отличается сильно от других детей. У него средний рост, пока не так заметно, что перед нами карлик. Поначалу эта особенность смущала младшего сына лорда Тайвина, но он компенсировал то, что ему не нравится, харизмой и развитыми интеллектуальными способностями.

Лине Хиди достался образ Серсеи Ланнистер ─ сестры Тириона. Она, будучи ребенком, тщательно следит за своей внешностью. Первенец лорда Тайвина понимает, что красота является ее мощным оружием. Обожает украшения и умело сочетает их с платьями, выбор которых очень велик. Ее персонаж показан хитрым, амбициозным человеком, который умеет манипулировать другими.

Джейме Ланнистер, в образ которого вжился Николай Костер-Вальдау, ─ брат-близнец Серсеи и отец ее детей. Долгое время они пытались скрыть отношения, так как их формат взаимодействия порицается в обществе. Рыцарь из дома Ланнистеров сильный и храбрый, он много упражняется в бою, поэтому на его лице мы видим ссадины. На первое место Джейме ставит семью и делает все возможное для благополучия родных.

С экранным Тайвином Ланнистером мы познакомились благодаря Чарльзу Дэнсу. Этот персонаж показан холодным и расчетливым мужчиной, который живет по собственному кодексу чести. Многодетный отец настолько занят, что не видит, что у всех его детей есть серьезные проблемы, и они нуждаются в моральной поддержке.

Алфи Аллен, он же Теон Гренджой, в детстве носил волосы до плеч. Его персонаж много раз менялся и в книгах, и в сериале, перемены проходили достаточно тяжело. Не каждый смог бы пройти все испытания, но у Теона не было выбора. В этой вселенной он тоже не выглядит веселым и беззаботным. Мальчик кажется грустным, хоть и милым, ребенок не чувствует себя защищенным.

Софи Тернер обрела мировую известность благодаря съемкам в «Игре престолов», где она была Сансой Старк ─ дочерью Эддарда Старка и его жены Кейтилин. Ее лицо украшают веснушки, волосы небрежно заплетены в косички, что визуально добавляет объем прическе. В целом, образ получился нежным и романтичным. Ей нравится быть леди, и она старается прилежно учиться аристократическим манерам.

Мэйси Уильямс мастерски сыграла Арью Старк. Этот персонаж является полной противоположностью Сансы, своей старшей сестры. У нее короткие волосы, ей совсем не нравится женственные образы. Она тайно обучается искусству боя на мечах. Младшая из Старков обладает яркой индивидуальностью, ей нравится быть не такой, как ее сверстницы. В этом и заключается ее изюминка.

Обзор замыкает Бриенна Тарт, роль которой исполняет Гвендолин Кристи. На этой фотографии ее трудно узнать. Перед нами женственная девочка, а в «Игре престолов» ее героиня очень мужественная. Она эффектно появляется во втором сезоне и производит незабываемое впечатление. Некоторые зрители даже писали на форумах, что актрису можно было перепутать с мужчиной. Но это просто тщательно продуманный образ, в повседневной жизни Кристи выглядит довольно-таки женственно, а с макияжем она похожа на диву.

Напомним, сериал «Игра престолов» стал культовым. Он был снят по мотивам цикла романов Джорджа Р. Р. Мартина. По сюжету действия разворачиваются в фантастическом мире, реалии которого похожи на Средневековую Европу. История получилась многогранной. Можно выделить 3 центральные линии: война за Железный Трон, история принцессы в изгнании, желающей вернуть престол, сюжетная ветка про братство, охраняющее земли от нападений со стороны севера.