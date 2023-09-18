В ведомстве отметили, что 40 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова.

Тайваньские ВС засекли приближение к острову сотни единиц китайской авиации, а также девять кораблей НОАК. Сообщение об этом поступило 18 сентября от руководителя министерства обороны острова.

В аккаунте социальной сети X представители военного ведомства рассказали, что ВС следили за ситуацией. Была приведена в действие патрульная авиация, судна, наземные ракетные системы.

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В ведомстве указали, что четыре десятка самолетов подобрались очень близко к острову. Авиация была засечена ПВО Тайваня.

Такое количество техники является рекордным. Ранее НОАК высылали несколько десятков истребителей или пару кораблей, но столь масштабных демонстраций ещё не было.

В МО Тайваня считают, что этот поступок со стороны Китая можно расценивать в качестве угрозы безопасности острова.

В конце августа в публикации агентства Reuters рассказали, что американская администрация выделит около $80 млн для оказания военной помощи Тайваню. Позже стало известно, что государственный департамент США продаст острову оборудование для истребителей на полмиллиарда долларов.

С точки зрения экспертов, ситуация вокруг острова продолжит накаляться из-за внешнего вмешательства Америки.