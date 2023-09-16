«В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну», — отметил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов рассказал, что в распоряжение Киева будут переданы американские танки Abrams. Об этом он заявил в беседе с представителями местных СМИ.

Данилов подчеркнул, что данный тип вооружения относится к классу наиболее тяжелых, так как их вес составляет не менее 80 тонн. Он рассказал, что в скором времени США передадут около 10 боевых машин. Данилов уверен, что в данном плане можно положиться на Америку.

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Секретарь СНБО убежден, что уже скоро бронированные машины встанут на защиту Украины.

Ранее сообщение о передаче техники прозвучало в США. Об этом заявила Карин Жан-Пьер, являющаяся представителем Белого дома. В своем сообщении она рассказала, что Вашингтон намеревается отправить Киеву боеприпасы для артиллерийских систем, партию ракет для HIMERS и ещё ряд снарядов.

Отставной полковник Анатолий Матвийчук обозначил ключевой минус иностранных бронированных единиц. У них имеется серьезный дефект двигателя. Матвийчук уверен, что танки не перенесут прямого столкновения. Как только они выйдут на линию боевого соприкосновения, их тут же уничтожат. Российская артиллерия и авиация не оставят и шансов для маневра.