Это был 108-й по счету старт интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 39-й с начала текущего года.

Корпорация Илона Маска SpaceX осуществила запуск ещё двух десятков спутников на околоземную орбиту. Ракета-носитель, несущая на борту устройства, стартовала с 40-го комплекса базы NASA, расположенной на флоридском мысе Канаверал.

Корпорация совершила уже свыше сотни запусков спутников. Первый старт состоялся ещё в конце весны 2019 года. Проект называется Starlink.

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Учитывая ныне размещенные спутники, компания разместила на орбите свыше 5 000 единиц устройств. Некоторые из аппаратов перестали функционировать или вовсе сошли с орбиты. Общая численность «потерянных» устройств составляет 400 единиц. Порядка 4 700 аппаратов продолжают функционировать.

Благодаря спутникам люди могут получать доступ к интернету, находясь в местности даже без покрытия сотовой связи. Создатель проекта Илон Маск надеется, что его сеть сможет охватить всю планету.