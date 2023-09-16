О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 рассказали командиры экипажей самолетов. Особое внимание было уделено летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.

Руководитель МО РФ Сергей Шойгу и северокорейский лидер Ким Чен Ын побывали на приморском аэродроме Кневичи. Государственный гость ознакомился с различными видами боевой авиации, находящейся в распоряжении российских ВКС. Сообщение об этом размещено на портале МО РФ.

Экипажи самолетов раскрыли подробности о технических возможностях некоторых истребителей и штурмовиков, включая Су-34, Су-25СМЗ и т.д. Северокорейского лидера больше всего интересовали летные параметры, а также потенциал размещенного вооружения.

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Ким Чен Ына познакомили даже с передовыми образцами авиации, включая ракетоносец МиГ-31И. На нем размещены снаряды «Кинжал», успевшие зарекомендовать себя с положительной стороны после применения в украинском конфликте. Данный комплекс является уникальным, а его боевые качества нельзя сравнить с чем-либо в мире.

Руководитель КНДР посетил Приморье в субботу, приехав на поезде. Губернатор региона Олег Кожемяко в собственном канале Telegram подчеркнул, что Ким Чен Ын хочет посетить множество российских объектов. Программа визитов распланирована практически по часам. Посещение объектов будет сопровождаться обсуждением широкого спектра вопросов, в основном связанных с военной сферой.