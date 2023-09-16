"Две кассеты по шесть ракет, несет ракету Х-БД с дальностью 6 500 км", - сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На отечественных сверхзвуковых стратегических бомбардировщиках Ту-160 были размещены современные разновидности снарядов. Это инновация – крылатые ракеты Х-БД, имеющие дальность порядка 6 500 км. Подробности изложены в видеоматериале, опубликованном МО РФ.

На борту самолетов есть две кассеты, содержащие по 6 ракет. Снаряды рассчитаны на поражение целей, находящихся на большом удалении. Такое сообщение сделал руководитель дальней авиации ВКС РФ Сергей Кобылаш, посетив приморским аэродром вместе с главой российского военного ведомства и северокорейским председателем государственных дел.

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Ким Чен Ыну показали различные образцы боевой авиации. К примеру, бомбардировщик Ту-95МС, который может переносить на борту крупнотоннажные ракеты.

Северокорейский лидер остался доволен визитом в Российскую Федерацию. Вместе с Владимиром Путиным он побывал на космодроме, а также провел беседу в различных форматах, суммарно длящуюся около 5 часов. После этого состоялся официальный обед.