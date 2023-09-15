Около 20% бронированных машин, переданных Европой для реализации летнего контрнаступления, уничтожили ещё на первых порах.

Украинское контрнаступление было приостановлено из-за значительных потерь в иностранной технике. Также руководство ВСУ допустило множество ошибок в планировании наступления. Подробности изложены в материале издания FT.

Около 20% бронированных машин, переданных Европой для реализации летнего контрнаступления, уничтожили ещё на первых порах. Столь значимые потери заставили Киев остановить боевые действия и разработать новую стратегию.

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Сейчас украинские военнослужащие практически не прибегают к использованию бронированных единиц. Они избрали стратегию ведения боя на изнурение. Для этого используются исключительно пехотные группы, пытающиеся взять штурмом укрепления противника.

Согласно информации издания, руководство ВСУ, составляя планы операции, действовали чрезмерно прямо, не проявляя гибкости мышления. Это стало одной из причин провалившегося контрнаступления. Другой момент заключается в технологическом превосходстве ВС РФ.