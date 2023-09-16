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Путин назвал Ким Чен Ына специалистом в области космонавтики
Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию в среду, побывав на космодроме Восточный. Местные специалисты рассказали об этапах запуска ракет, начиная сборкой необходимых комплектующих, заканчивая самим стартом.

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Российский лидер Владимир Путин признал осведомленность северокорейского руководителя Ким Чен Ына в космической сфере. Как оказалось, он хорошо знаком с принципом выведения ракет на орбиту и процессом их запуска. С точки зрения Владимира Путина, его гость является настоящим экспертом в данной отрасли.

Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию в среду, побывав на космодроме Восточный. Местные специалисты рассказали об этапах запуска ракет, начиная сборкой необходимых комплектующих, заканчивая самим стартом.

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Николай Нестечук, ответственный за использование объектов местной инфраструктуры космодрома, поделился подробностями о предстоящем запуске ракеты «Союз-2», на что северокорейский лидер поинтересовался, в каком направлении летят стартовавшие с площадок аппараты.

Руководитель КНДР предположи, что ракеты летят на восток. И его догадка была абсолютно верной. После он указал, что первая отделившаяся часть приземляется на землю, а вот вторая терпит крушение где-то в океане.

Лидер Северной Кореи оказался по-настоящему подкованным в данных вопросах, чем смог удивить своих собеседников. Сама же реплика российского президента вызвала у Ким Чен Ына улыбку.

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