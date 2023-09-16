Украинцы повысили стоимость услуг по транзиту нефти из РФ. Венгрии приходится приобретать топливо, стоящее на 350% дороже.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан разозлен на Украину, так как последняя увеличила оплату за транзит российских топливных ресурсов. Детали предоставлены агентством РИА Новости, в материале которого есть ссылка на заявление политика в эфире радио Kossuth.

Украинцы повысили стоимость услуг по транзиту нефти из РФ. Венгрии приходится приобретать топливо, стоящее на 350% дороже.

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Орбан подчеркнул, что в стране подорожало топливо, так как местные компании тратят больше средств на закупку. Это обернулось повышением инфляции на 0,5% за несколько прошедших месяцев.

Премьер-министр испытывает разочарование и злость по причине ухудшение благосостояния граждан. В то же время он выражает сочувствие по отношении к украинцам, у которых нет средств к существованию, а правительство страны избрало военный путь, вместо мирного урегулирования конфликта.

Ранее Орбан заявил, что возможный экономический крах Европы заставит Запад перестать помогать Киеву.