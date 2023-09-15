В ЕК подчеркнули, что украинскому руководству потребуется отрегулировать объемы поставок зерновых культур, чтобы не спровоцировал обвал зарубежных рынков.

Еврокомиссия не увеличит срок ограничения на экспорт украинского зерна в Европу. Запрет завершается уже сегодня. Подробности изложены в материале ТАСС, ссылающемся на пресс-службу ЕК.

В Еврокомиссии дали несколько комментариев по данному поводу. Решение основано на результатах анализа сведений, связанных с воздействием экспорта четырех различных категорий сельскохозяйственной продукции на европейские рынки.

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ЕК не будет вводить новые ограничения при условии, пока присутствуют меры со стороны Киева, приносящие результативность или демонстрирующие работоспособность.

В ЕК подчеркнули, что украинскому руководству потребуется отрегулировать объемы поставок зерновых культур, чтобы не спровоцировал обвал зарубежных рынков. Точный план, содержащий конкретные цифры, должен быть предоставлен в течение следующих трёх дней. Со стороны Киева последовало согласие на введение требуемых правовых мер за предстоящий месяц.